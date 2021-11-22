Бывший премьер дал властям Молдавии совет по оплате долга «Газпрому»

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику дал совет властям страны по оплате долга «Газпрому» за поставки газа в эфире телеканала Prime, передает РИА Новости.

Как напомнил Кику, режим ЧП завершился еще в субботу, 20 ноября. Он пояснил, что на данный момент правительство не имеет права выделить деньги. Для этого кабмин должен одобрить специальный законопроект и утвердить его в парламенте. «Слава Богу, у нас есть деньги, в том числе 236 миллионов долларов от МВФ, они находятся на счетах Национального банка, нужно успеть до пятницы заплатить эти деньги, пока не закончились резервы газа в трубе», — добавил экс-премьер.

Если же Молдавия не заплатит за газ, то есть риск остаться без него. Кику выразил уверенность, что кризис был спровоцирован правительством страны, которое не может его разрешить. При этом он подчеркнул, что «выход можно найти».

В конце октября «Газпром» заключил контракт с Молдавией при условии 100-процетной оплаты текущих платежей за газ. 22 ноября, когда наступил очередной срок выплат, Молдавии был выдвинут ультиматум. Производитель топлива предупредил, что в случае неуплаты долгов перекачка газа в страну будет остановлена через 48 часов.

Компания «Молдовагаз» пообещала при помощи властей страны решить проблему с «Газпромом», касающуюся невыплаты долга, в кратчайшие сроки. Глава молдавской компании Вадим Чебан попросил у правительства заем в 74 миллиона долларов для погашения долга.