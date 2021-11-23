«Молдовагаз» не нашла денег для выплаты долга «Газпрому»

Энергетическая компания «Молдовагаз» пока не нашла денег для выплаты долга российскому «Газпрому» в размере 74,2 миллиона долларов. Об этом вице-премьер Молдавии Андрей Спыну написал в своем Facebook-аккаунте.

Он отметил, что накануне, 22 ноября, состоялось заседание наблюдательного совета «Молдовагаза», темой которого стал долг, накопленный энергетической компанией за октябрь и ноябрь. «Газпром» должен был получить платеж до 20 ноября — такая форма расчета входит в контракт между «Газпромом» и «Молдовагазом». После заседания энергетическая компания получила уведомление о необходимости выплатить задолженность в течение 48 часов.

«До сих пор “Молдовагаз” не нашла коммерческого решения по закрытию текущего долга», — написал Андрей Спыну и объяснил, что компания закупала газ в октябре по цене свыше 790 долларов за тысячу кубометров, а в тариф была заложена цена в 148 долларов за тысячу кубометров. С ноября для расчетов будет применяться измененный тариф, и «Молдовагаз» будет обязана полностью оплачивать закупки газа у «Газпрома».

О необходимости для «Молдовагаза» оплатить задолженность «Газпрому» стало известно 22 ноября. Российский поставщик дал компании 48 часов и предупредил, что прекратит поставки газа в случае невыплаты. «Молдовагаз» обратилась к властям с просьбой помочь с оплатой долга. Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику объяснил, что правительство должно было выделить средства в рамках режима ЧП, который завершился 20 ноября. Теперь же, по его словам, власти не имеют права выделить деньги — для этого кабинет министров должен одобрить специальный законопроект и утвердить его в парламенте.