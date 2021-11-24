Премьер-министр Молдавии обратилась к парламенту из-за долга перед «Газпромом»

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к парламенту с просьбой в срочном порядке одобрить перевод денег «Газпрому» 24 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Текущий долг «Модовагаза» перед «Газпромом» составляет 74 миллиона рублей. Вопрос оплаты задолженности будет поднят на заседании постоянного бюро парламента 24 ноября. «Запрос премьер-министра Республики Молдова Натальи Гаврилицы о рассмотрении в экстренном порядке поправок к закону о бюджете № 344 от 11 ноября 2021 года включен в повестку», — сообщается в пресс-службе парламента.

Ранее вице-премьер республики Андрей Спыну заявил, что «Молдовагаз» не нашла коммерческого решения для оплаты долга «Газпрому». Он отметил, что компания закупала газ у российского поставщика в октябре по цене в 790 долларов за тысячу кубометров, когда тариф для потребителей был рассчитан на гораздо меньшую сумму.

22 ноября «Газпром» потребовал от Молдавии выплату долга за октябрь и ноябрь — такие условия были включены в контракт. В случае неоплаты задолженности в течение 48 часов российская компания пообещала прекратить поставки газа в страну. Срок поставленного ультиматума истекает 24 ноября. «Газпром» сообщил, что до сих пор не получил платеж.