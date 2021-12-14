Молдавия рассчиталась с «Газпромом»

Компания «Молдовагаз» полностью рассчиталась с «Газпромом» за топливо, полученное в ноябре. Об этом говорится в сообщении молдавской компании в Facebook.

«“Молдовагаз” перечислила ПАО “Газпром” в полном объеме оплату за природный газ, потребленный в ноябре текущего года. На сегодняшний день в своей деятельности предприятие фокусируется на сборе платежей за первую половину декабря, включая авансовые перечисления со стороны экономических агентов», — говорится в сообщении. В компании призвали потребителей оплатить газ в установленные сроки, поскольку ей необходимо полностью рассчитаться с «Газпромом» до 20 декабря.

Контракт между Молдавией и «Газпромом» истек 30 сентября 2021 года. В октябре Молдавия покупала газ по временному контракту по 790 долларов за тысячу кубометров. Поставки по новому пятилетнему договору должны были начаться 1 ноября по выгодному для молдавской стороны тарифу, но при условии, что она полностью погасит долги.

22 ноября российская компания пригрозила остановить прокачку топлива в течение двух суток, если Кишинев не выплатит необходимую сумму. Через несколько дней Молдавия перечислила 74 миллиона долларов за газ, поставленный в октябре и первой половине ноября 2021 года.

Согласно новому контракту, газ для Молдавии стоит около 430 долларов за тысячу кубометров. 14 декабря цены на газ на европейской бирже поднялись выше 1400 долларов за тысячу кубов впервые с октября 2021 года. Абсолютный рекорд стоимости газовых фьючерсов в Европе был установлен 6 октября, когда тысяча кубометров стоила чуть менее 2000 долларов.