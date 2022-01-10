Оттепель обрушила поставки российского газа в Европу

«Газпром» практически вдвое сократил поставки газа в Европу через Украину в новогодние праздники. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание ссылается на словацкого газотранспортного оператора Eustream, по данным которого среднесуточный объем поставок 1–9 января упал до 54 миллионов кубометров. Это на 55 процентов меньше последней декады декабря 2021 года. При этом, уточняет газета, не следует ссылаться на традиционное сокращение поставок газа из-за снижения промышленной активности, поскольку на прошлые новогодние праздники объем поставок также был примерно на 50 процентов больше.

Собеседники «Ъ» на газовом рынке назвали оттепель основной причиной обрушения поставок. Из-за потепления европейские потребители смогли резко сократить подъем газа из хранилищ, а в период с 30 декабря по 2 января закачка даже превышала отбор. Впрочем, сейчас уровень европейских запасов топлива упал ниже 54 процентов.

6 января исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов объяснил влияние дорогого газа на евро. По его словам, курс евро как индикатор состояния единой экономики стран Евросоюза, конечно же, реагирует на все основные события в сфере экономики, а нынешние цены на спотовый газ в Европе сейчас «сказываются больше на спекулянтах, чем на экономике».

Ранее вице-премьер Новак назвал холодную зиму одной из основных причин роста цен на газ в Европе. Он указал, что Еврокомиссия «целенаправленно» отказывается от долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов. В результате летом европейские страны столкнулись с ситуацией, когда им не удалось заполнить хранилища, а зимой из-за низких температур на три недели сократилось время для закачки в подземные хранилища.

Запасы газа в Европе оскудели после того, как российский поставщик перестал бронировать дополнительные мощности транзита газа по газопроводу «Ямал—Европа» в Германию с 21 декабря. По словам «Газпрома», европейские покупатели сами не делают заявок. Из-за заморозки поставок стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.