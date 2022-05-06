Молдавия оценила срок исчерпания запасов газа без поставок из России

Вице-премьер Спыну заявил, что без поставок России резервов газа Молдавии хватит на месяц

В случае прекращения поставок российского газа в Молдавию, резервов стране хватит на 3-4 недели. Такой срок исчерпания запасов назвал министр инфраструктуры республики Андрей Спыну, передает РИА Новости.

Он добавил, что страна пока не получила официального подтверждения от «Газпрома» о поставке газа в июне. Власти готовят и оценивают запасные варианты на случай отсутствия российского сырья. «Молдовагаз» до 20 числа каждого месяца обсуждает с «Газпромом» объемы газа на следующий месяц, пояснил Спыну.

Он также заявил, что Молдавия готова покупать газ на международном рынке, если «Газпром» прекратит поставки. Он добавил, что Молдавия запросила российскую сторону о продлении срока аудита, чтобы провести его в течение года, но пока не получила ответа.

В 2021 году Кишинев договорился с российской стороной о продлении контракта при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Однако из-за ситуации на Украине тендер на проведение аудита провалился. 20 апреля Спыну заявил, что Молдавия экономит газ, часть госпредприятий перешла на мазут. Министр также выразил опасение, что «Газпром» может разорвать контракт «в последний момент».