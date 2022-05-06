Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Молдавия оценила срок исчерпания запасов газа без поставок из России

Вице-премьер Спыну заявил, что без поставок России резервов газа Молдавии хватит на месяц

Фото: Crystal Kwok / Unsplash

В случае прекращения поставок российского газа в Молдавию, резервов стране хватит на 3-4 недели. Такой срок исчерпания запасов назвал министр инфраструктуры республики Андрей Спыну, передает РИА Новости.

Он добавил, что страна пока не получила официального подтверждения от «Газпрома» о поставке газа в июне. Власти готовят и оценивают запасные варианты на случай отсутствия российского сырья. «Молдовагаз» до 20 числа каждого месяца обсуждает с «Газпромом» объемы газа на следующий месяц, пояснил Спыну.

Котировки TTF1! от TradingView

Он также заявил, что Молдавия готова покупать газ на международном рынке, если «Газпром» прекратит поставки. Он добавил, что Молдавия запросила российскую сторону о продлении срока аудита, чтобы провести его в течение года, но пока не получила ответа.

В 2021 году Кишинев договорился с российской стороной о продлении контракта при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Однако из-за ситуации на Украине тендер на проведение аудита провалился. 20 апреля Спыну заявил, что Молдавия экономит газ, часть госпредприятий перешла на мазут. Министр также выразил опасение, что «Газпром» может разорвать контракт «в последний момент».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Строителева
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова президента Польши об исчезновении границы с Украиной
Невзорова заочно арестовали
В Минкульте прокомментировали публикацию связанного с мобилизацией приказа
Еврокомиссия оценила сумму финансовой поддержки Украины
Глава офиса Зеленского пригласил Джоли снова посетить Украину
Сильный взрыв произошел в жилом доме в центре Мадрида
В Европе нашли способ снизить зависимость от российского газа
Россиянин убил знакомого топором, расчленил его тело и спрятал в сарае
Ведущая Первого канала раскритиковала запрет Instagram в России
В России новую инициативу ФИФА посчитали убийством футбола
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.