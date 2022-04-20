Молдавия заявила о готовности закупать газ у других стран вместо России

Вице-премьер Молдавии Спыну заявил о готовности покупать газ у других стран вместо России

Молдавия готова закупать газ на международном рынке, если «Газпром» с 1 мая прекратит поставки, сказал министр инфраструктуры страны Андрей Спыну, передает РИА Новости.

Он отметил, что молдавская сторона не получила ответ на просьбы отсрочить проведение аудита и может покупать топливо у других стран вместо России. «Мы подготовились к любому сценарию и обеспечили альтернативу, чтобы люди не пострадали. Сейчас компания Energocom оценивает международных трейдеров, которые могут стать потенциальными поставщиками газа в Молдавию, семь компаний выразили готовность поставлять газ», — заявил Спыну, отметив, что считает поведение «Газпрома» неоправданным и недружественным.

Он добавил, что Молдавия экономит газ, часть госпредприятий перешла на мазут. У страны есть запас в 24 миллиона кубометров газа — этого хватит, чтобы покрыть 57 процентов спроса, если поставки из России прекратятся. Министр выразил опасение, что «Газпром» может разорвать контракт «в последний момент». Спыну добавил, что в тогда Молдавская ГРЭС не сможет снабжать электричеством правый берег Днестра. В качестве альтернативы рассматривается электроэнергия с Украины.

Республика пока не готова возвращать долг российскому «Газпрому», говорил ранее Спыну. «Молдовагаз» попросил российскую компанию дать ему больше времени на погашение долга. Задолженность республики за газ оценивается в 709 миллионов долларов.