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19:12, 9 сентября 2023Экономика

Премьер Молдавии в TikTok отказался отдавать долги «Газпрому»

Премьер Молдавии Речан в видеообращении назвал долги «Газпрому» необоснованными

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Правительство Молдавии подтвердило отказ отдавать долги за газ «Газпрому», которые считает необоснованными. Об этом со ссылкой на видеообращение премьера страны Дорина Речана в социальной сети TikTok пишет ТАСС.

Он напомнил, что аудит «так называемой задолженности» «Молдовагаза» перед «Газпромом» завершен. «Мы констатировали, что эти долги необоснованны и, соответственно, мы не собираемся их выплачивать», — сказал Речан.

Премьер отметил, что правительство республики укрепляет энергетическую независимость страны. Он также сообщил, что государственная молдавская компания «Энергоком» продолжает закупать природный газ по более низким ценам, поэтому запасов хватит на всю зиму. Речан назвал парадоксальным тот факт, что Молдавия не применяла подобную практику в последние 30 лет.

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Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что правительство страны готово погасить задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в прошлые годы, только в том объеме, который показал независимый аудит «Молдавгаза» — 8,6 миллиона долларов. При этом сумма требований «Газпрома» составляет 709 миллионов долларов, из которых 433 миллиона являются основной суммой, а остальное — пеня за просрочку платежей.

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