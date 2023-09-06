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11:42, 6 сентября 2023Экономика

Молдавия согласилась отдать «Газпрому» один процент от требований

Молдавия после аудита признала $8,6 млн долга «Газпрому» из требуемых $709 млн

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Правительство Молдавии готово погасить задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в прошлые годы, но только в том объеме, который показал независимый аудит «Молдавгаза» — это 8,6 миллиона долларов. Об этом заявил министр энергетики страны Виктор Парликов, передает «Интерфакс».

Сумма требований «Газпрома» составляет 709 миллионов долларов, из которых 433 миллиона являются основной суммой, а остальное — пеня за просрочку платежей. Таким образом, республика признала около одного процента долга, который ей насчитали в российской компании.

О своих требованиях по погашению задолженности «Газпром» объявил в 2021 году. Молдавия отказалась переводить деньги до международного аудита. Стороны согласись отложить вопрос и заключили соглашение, однако в указанный срок, до 1 мая 2022 года, Кишинев не уложился.

В августе 2022 года Молдавия договорилась об аудите с Wikborg Rein Advokatfirma AS и Forensic Risk Alliance &Co, но его завершение много раз откладывалось. Как утверждает Парликов, аудиторы пытались найти документы, которые подтвердили бы долг в размере 709 миллионов долларов, но не смогли. Возможно, они имеются у «Газпрома», однако компания так и не предоставила их.

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    Платон Щукин
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