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17:32, 3 сентября 2023Экономика

Молдавия заявила об отсутствии многомиллионного долга перед «Газпромом»

Президент Молдавии Санду: у страны не нашли долга в $800 млн перед «Газпромом»

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

У Молдавии не нашли многомиллионного долга перед российским «Газпромом». Об этом заявила президент страны Майя Санду, ее слова приводят «Молдавские ведомости».

По словам главы государства, правительство наняло международную компанию, которая провела аудит и не выявила у «Молдовагаза» долгов перед «Газпромом» в размере 800 миллионов долларов (около 77,12 миллиарда рублей). «Нас хотели обмануть в 2021 году», — заявила Санду на встрече с жителями Гагаузской автономии в селе Конгаз.

В октябре 2021 года Кишинев договорился с «Газпромом» о продлении контракта на поставку топлива в республику, если в 2022-м будет проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз». Для проведения аудита правительство страны наняло две независимые компании — норвежскую Wikborg Rein Advokatfirma и британскую Forensic Risk Alliance&Co.

Однако завершить аудит в обещанный срок Молдавия не успевала. Из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию» задолженности «Газпром» пригрозил полностью прекратить поставки газа в Молдавию. В компании подчеркнули, что могут пойти на такой шаг и в том случае, если страна не будет платить за текущие поставки в срок.

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    Нина Ташевская
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