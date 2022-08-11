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Молдавия нашла независимых аудиторов для оценки долга перед «Газпромом»

Спыну: Молдавия подписала контракт с аудиторами для оценки долга перед «Газпромом»
Андрей Спыну

Андрей Спыну. Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Аудировать долг Молдавии перед «Газпромом» будут две независимые компании — норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance & Co. Контракт с ними уже подписан, написал вице-премьер страны Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

Компании должны провести аудит до 30 января 2023 года. Контракт на оценку долга заключен в ходе прямых переговоров на основании распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13 июля 2022 года. 10 августа стало известно, что у «Молдовагаза» не нашлось денег на авансовый платеж за газ «Газпрому».

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«Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить — это однозначно», — признал председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан. Он добавил, что компания попросила поставщика об отсрочке, но ответа пока не получила. Согласно условиям договора, аванс необходимо заплатить до 20-го числа каждого месяца.

Ранее президент Молдавии Майя Санду сказала, что из-за кризисных явлений страна столкнулась с серьезным ростом цен, за последний год стоимость газа для бытовых потребителей выросла в шесть раз.

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Платон Щукин
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