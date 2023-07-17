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00:05, 17 июля 2023Экономика

Молдавия объявила о завершении аудита долга перед «Газпромом»

Министр энергетики Молдавии Парликов объявил о завершении аудита долга перед «Газпромом»

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Молдавия выполнила договоренность с «Газпромом» об аудите долга «Молдовагаза». Об этом сообщил молдавский министр энергетики Виктор Парликов, пишет газета Ziarul de Gardă.

По информации издания, результаты пока публиковать не будут, а сначала проанализируют их.

«На основании выводов этого аудита мы будем принимать решение о том, как дальше решать ситуацию с "Газпромом"», — уточнил министр.

Ранее Виктор Парликов заявил, что страна не видит смысла в дальнейших закупках газа у «Газпрома»: «Даже если цены у "Газпрома" будут ниже, вполне возможно, что объемов, которые они будут поставлять, будет недостаточно».

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    Юлия Мискевич
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