Молдавия заявила об отсутствии смысла закупать газ у «Газпрома»

Министр энергетики Молдавии Парликов заявил об отсутствии смысла закупать газ у «Газпрома»

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в эфире телеканала TV8 заявил, что страна не видит смысла в дальнейших закупках газа у «Газпрома». Об этом сообщает РИА Новости.

«Даже если цены у "Газпрома" будут ниже, вполне возможно, что объемов, которые они будут поставлять, будет недостаточно», — сказал глава ведомства.

Парликов заявил, что Россия и Молдавия, так или иначе, не выполняют свои обязательности в полной мере.

В мае премьер-министр республики Дорин Речан сообщил, что Кишинев теперь может полностью отказаться от поставок российского газа, будучи интегрированной в европейскую энергетическую сеть. В декабре прошлого года страна заявила, что получает газ из альтернативных источников и на время откажется от российского топлива. Весь поступающий из России газ тогда планировали направить в Приднестровье.