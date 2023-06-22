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21:35, 22 июня 2023Экономика

Молдавия заявила об отсутствии смысла закупать газ у «Газпрома»

Министр энергетики Молдавии Парликов заявил об отсутствии смысла закупать газ у «Газпрома»

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в эфире телеканала TV8 заявил, что страна не видит смысла в дальнейших закупках газа у «Газпрома». Об этом сообщает РИА Новости.

«Даже если цены у "Газпрома" будут ниже, вполне возможно, что объемов, которые они будут поставлять, будет недостаточно», — сказал глава ведомства.

Парликов заявил, что Россия и Молдавия, так или иначе, не выполняют свои обязательности в полной мере.

В мае премьер-министр республики Дорин Речан сообщил, что Кишинев теперь может полностью отказаться от поставок российского газа, будучи интегрированной в европейскую энергетическую сеть. В декабре прошлого года страна заявила, что получает газ из альтернативных источников и на время откажется от российского топлива. Весь поступающий из России газ тогда планировали направить в Приднестровье.

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    Марина Совина
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