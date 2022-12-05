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15:49, 5 декабря 2022Экономика

Правобережная Молдавия на время откажется от российского газа

Правобережная Молдавия откажется от газа из России и перенаправит объемы в Приднестровье

Фото: Christian Charisius / Reuters

Правобережная Молдавия на время откажется от газа из России и перенаправит все объемы в Приднестровье. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну, передает ТАСС.

«Впервые правый берег [Днестра] будет обеспечиваться газом из альтернативных "Газпрому" источников. <…> Весь объем газа, получаемый из России, будет поступать в Приднестровье», — заявил он. Спыну указал, что ответственность за расчеты перед «Газпромом» теперь возлагается на Приднестровье и «Молдавскую ГРЭС».

При этом вице-премьер допустил, что Приднестровье не сможет платить. Тогда если левый берег Днестра останется без газа, вся ответственность будет на «Газпроме», заявил он. Кроме того, Спыну сообщил, что страна накопила в газотранспортных системах Украины и Румынии запас газа на два месяца и продолжает закупки.

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Ранее стало известно, что Молдавия увеличит закупки газа на 60 процентов за счет альтернативных российскому «Газпрому» поставщиков. Так, 5,7 миллиона кубических метров будут поставляться российской госкорпорацией, еще 3,5 миллиона «Молдовагаз» будет закупать у АО «Энергоком».

В конце ноября «Газпром» сообщил, что оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения оплаты. Указывалось также, что молдавская сторона регулярно нарушает контрактные обязательства в части оплаты поставок российского газа.

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Алина Гончарова
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