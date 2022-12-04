Молдавия увеличит закупки газа на 60 процентов за счет альтернатив «Газпрому»

Чебан: Молдавия увеличит закупки газа на 60% за счет альтернативных Газпрому поставщиков

Председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия увеличит закупки газа на 60 процентов за счет альтернативных поставщиков российскому «Газпрому». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы компании, 5,7 миллиона кубических метров будут поставляться российской госкорпорацией, еще 3,5 миллиона кубических метров природного газа «Молдовагаз» будет закупать у АО «Энергоком».

Чекан заключил, что в декабре республика увеличит закупки до 9,2 миллиона кубических метров.

Ранее «Газпром» сообщил, что оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения оплаты. В ноябре «Газпром» зафиксировал оседание газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на Украине. Он анонсировал сокращение прокачки топлива через ГИС «Суджа» с 28 ноября. Кишинев объяснил осевший на Украине газ молдавскими резервными запасами.