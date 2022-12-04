Молдавия увеличит закупки газа на 60 процентов за счет альтернатив «Газпрому»
Председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия увеличит закупки газа на 60 процентов за счет альтернативных поставщиков российскому «Газпрому». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам главы компании, 5,7 миллиона кубических метров будут поставляться российской госкорпорацией, еще 3,5 миллиона кубических метров природного газа «Молдовагаз» будет закупать у АО «Энергоком».
Чекан заключил, что в декабре республика увеличит закупки до 9,2 миллиона кубических метров.
Ранее «Газпром» сообщил, что оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения оплаты. В ноябре «Газпром» зафиксировал оседание газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на Украине. Он анонсировал сокращение прокачки топлива через ГИС «Суджа» с 28 ноября. Кишинев объяснил осевший на Украине газ молдавскими резервными запасами.