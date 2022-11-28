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10:42, 28 ноября 2022Экономика

Молдавия расплатилась с «Газпромом» за осевший на территории Украины газ

«Газпром» заявил, что «Молдовагаз» устранил нарушение по оплате текущих поставок газа

Фото: ПАО «Газпром»

«Молдовагаз» устранил нарушение по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре, заявили в российской компании.

Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдавии, в «Газпроме» получены. Принято решение не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию, отметили в «Газпроме». Там также добавили, что молдавская сторона регулярно нарушает контрактные обязательства в части оплаты поставок российского газа.

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«Газпром» оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения оплаты, заключила российская компания. В ноябре «Газпром» зафиксировал оседание газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на Украине. Он анонсировал сокращение прокачки топлива через ГИС «Суджа» с 28 ноября.

Кишинев объяснил осевший на Украине газ молдавскими резервными запасами. Молдавия накопила резерв в 200 миллионов кубометров газа в хранилищах соседних стран.

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Платон Щукин
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