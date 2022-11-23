В Молдавии решили хранить резервный запас газа на Украине

Вице-премьер Молдавии Сыпну заявил, что осевшие объемы газа на Украине являются резервными

Оставшиеся на Украине объемы газа, закупаемые у российского «Газпрома», являются молдавскими резервными запасами. О решении Кишинева хранить газовые запасы на Украине заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в личном Telegram-канале.

«Те объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися на Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах на Украине», — рассказал политик. Он отметил, что Молдавия накопила резерв в 200 миллионов кубометров газа в хранилищах соседних стран.

Ранее российская компания «Газпром» зафиксировала оседание газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на Украине. Экспортер сообщил, что на скопление топлива указывают повышенные объемы подаваемого из России газа на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины. Согласно данным компании, в общей сложности сейчас там находится 52,52 миллиона кубометров газа.

