«Газпром» заявил об оседании предназначенного для Молдавии газа на Украине

«Газпром» зафиксировал оседание российского газа для Молдавии на Украине

Российская компания «Газпром» зафиксировала оседание газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на Украине. Об этом поставщик заявил в своем Telegram-канале.

Экспортер сообщил, что на скопление топлива указывают повышенные объемы подаваемого из России газа на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины. Согласно данным компании, в общей сложности сейчас там находится 52,52 миллиона кубометров газа. По состоянию на 22 ноября «Газпром» подает на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины газ в объеме 42,9 миллиона кубометров в сутки.

«Газпром» добавил, что 21 ноября национальная энергетическая компания Молдавии «Молдовагаз» в соответствии с контрактом оплатила часть поставок за ноябрь. «Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 миллиона кубометров газа», — указано в сообщении экспортера.

Компания предупредила, что начнет уменьшать поставки газа через территорию Украины. «При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», — отметил поставщик.

Ранее глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что страна готова направить Украине экстренную финансовую поддержку перед приближением зимних холодов. Он объяснил, что государство нуждается в поддержке на фоне серьезного ущерба, который понесла украинская энергетика от российских ракетных ударов по инфраструктуре. Дополнительные средства Украине также выделила Норвегия.