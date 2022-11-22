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11:06, 22 ноября 2022Мир

Япония поддержит энергетику Украины лампами и генераторами

МИД Японии сообщил, что Токио направит Украине лампы и генераторы на 2,5 миллиона долларов

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

В рамках экстренной помощи Украине Токио направит Киеву лампы на солнечных батареях и генераторы на сумму более 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщил глава МИД Японии Есимаса Хаяси, его цитирует ТАСС.

«Было принято решение направить Украине экстренную финансовую поддержку на сумму около 2,57 миллиона долларов в виде генераторов и ламп на солнечных батареях», — заявил глава МИД. Он отметил, что власти Украины нуждаются в поддержке на фоне серьезного ущерба, который понесла украинская энергетика от российских ракетных ударов по инфраструктуре.

Хаяси гарантировал, что Токио поддержит Киев перед приближением зимних холодов во избежание перебоев с подачей электроэнергии для населения Украины.

Ранее стало известно, что правительство Норвегии выделило Украине более 195 миллионов долларов для покупки газа этой зимой. Соответствующее соглашение подписал глава министерства финансов страны Трюгве Слагсволль Ведум. Деньги будут направлены Украине через Европейский банк реконструкции и развития.

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Виктория Кондратьева
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