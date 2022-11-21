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15:57, 21 ноября 2022Экономика

Норвегия выделила 195 миллионов долларов на газ для Украины

Глава Минфина Норвегии подписал соглашение о выдаче $195 млн на покупку газа для Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Правительство Норвегии выделило Украине более 195 миллионов долларов для покупки газа этой зимой. Соответствующее соглашение подписал глава министерства финансов страны Трюгве Слагсволль Ведум, указано на сайте ведомства.

Согласно пресс-релизу, на эти цели Украине будет выдано два миллиарда норвежских крон (195,2 миллиона долларов). В общей сложности Норвегия обязалась подержать Украину суммой в размере 10 миллиардов крон (990 миллионов долларов) в 2022 и 2023 годах, о которой в июле заявлял премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Деньги будут направлены Украине через Европейский банк реконструкции и развития. «Важно, чтобы поддержка оказывалась через авторитетную международную организацию, обеспечивающую эффективное и прозрачное использование денежных средств», — заявил министр финансов Норвегии.

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В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов было повреждено 40 процентов энергетической инфраструктуры страны. Он выразил уверенность в восстановлении объектов и стабилизации ситуации в энергосистеме и пообещал, что после этого Украина продолжит экспорт электроэнергии в Европу.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко предлагал Европе воспользоваться газовыми хранилищами страны, чтобы запастись углеводородами и таким образом защититься от дефицита и роста цен на газ зимой.

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Мария Грушко
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