Норвегия выделила 195 миллионов долларов на газ для Украины

Глава Минфина Норвегии подписал соглашение о выдаче $195 млн на покупку газа для Украины

Правительство Норвегии выделило Украине более 195 миллионов долларов для покупки газа этой зимой. Соответствующее соглашение подписал глава министерства финансов страны Трюгве Слагсволль Ведум, указано на сайте ведомства.

Согласно пресс-релизу, на эти цели Украине будет выдано два миллиарда норвежских крон (195,2 миллиона долларов). В общей сложности Норвегия обязалась подержать Украину суммой в размере 10 миллиардов крон (990 миллионов долларов) в 2022 и 2023 годах, о которой в июле заявлял премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Деньги будут направлены Украине через Европейский банк реконструкции и развития. «Важно, чтобы поддержка оказывалась через авторитетную международную организацию, обеспечивающую эффективное и прозрачное использование денежных средств», — заявил министр финансов Норвегии.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов было повреждено 40 процентов энергетической инфраструктуры страны. Он выразил уверенность в восстановлении объектов и стабилизации ситуации в энергосистеме и пообещал, что после этого Украина продолжит экспорт электроэнергии в Европу.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко предлагал Европе воспользоваться газовыми хранилищами страны, чтобы запастись углеводородами и таким образом защититься от дефицита и роста цен на газ зимой.