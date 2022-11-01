Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:03, 1 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский назвал процент поврежденной энергетической инфраструктуры Украины

Владимир Зеленский заявил о 40 процентах поврежденной энергоинфраструктуры Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал процент поврежденной энергетической инфраструктуры республики. Об этом он высказался на встрече с комиссаром Европейского союза (ЕС) по энергетике Кадри Симсон, сообщает пресс-служба украинского лидера.

По его словам, в результате ударов было повреждено 40 процентов энергоинфраструктуры страны, в частности — тепло- и гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали. Президент выразил уверенность в восстановлении объектов и стабилизации ситуации в энергосистеме и пообещал, что после этого Украина продолжит экспорт электроэнергию в Европу.

18 октября Зеленский сообщал, что с 10 октября в результате ракетных ударов со стороны России на Украине было разрушено 30 процентов электростанций. При этом глава республики отметил, что это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин назвал Эрдогану условия возобновления участия России в зерновой сделке
Директор театра «Ленком» объяснил суды с актрисой Захаровой
Путин поручил выделить дополнительные средства на туристический кешбэк
Стало известно об острой нехватке гостиниц в Армении
Бывшего главу российского района оштрафовали на четыре миллиона рублей за взятку
Глава нефтетрейдера предсказал резкое падение поставок из России
Инна Чурикова раскрыла даты возвращения на сцену после госпитализации
В Госдуме опровергли информацию о новой волне мобилизации в России
Стали известны новые подробности гибели 33-летнего российского бойца ММА
Зеленский назвал процент поврежденной энергетической инфраструктуры Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.