Зеленский назвал процент поврежденной энергетической инфраструктуры Украины

Владимир Зеленский заявил о 40 процентах поврежденной энергоинфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал процент поврежденной энергетической инфраструктуры республики. Об этом он высказался на встрече с комиссаром Европейского союза (ЕС) по энергетике Кадри Симсон, сообщает пресс-служба украинского лидера.

По его словам, в результате ударов было повреждено 40 процентов энергоинфраструктуры страны, в частности — тепло- и гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали. Президент выразил уверенность в восстановлении объектов и стабилизации ситуации в энергосистеме и пообещал, что после этого Украина продолжит экспорт электроэнергию в Европу.

18 октября Зеленский сообщал, что с 10 октября в результате ракетных ударов со стороны России на Украине было разрушено 30 процентов электростанций. При этом глава республики отметил, что это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.