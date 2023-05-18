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14:13, 18 мая 2023Экономика

Молдавия полностью отказалась от российского газа

Премьер Молдавии Речан: страна полностью отказалась от российского газа

Фото: Anupong Nantha / Shutterstock / Fotodom

Молдавия смогла полностью отказаться от российского газа, подключившись к европейской энергосети, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Его слова приводит РИА Новости.

«Если ранее 100 процентов энергоресурсов, потребляемых Молдавией, были из России, то сейчас республика может справляться без поставок газа или электричества из России. Она интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески», — заявил Речан журналистам в ходе рабочего визита в Румынию, где принимает участие в форуме по безопасности Черноморского и Балканского регионов.

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В декабре 2022 года Молдавия перестала потреблять российский газ, а весь импортируемый по контракту с «Газпромом» объем в 5,7 миллиона кубометров в сутки стала направлять в Приднестровье. Ответственность за расчеты перед российской компанией возложили на левый берег Днестра и «Молдавскую ГРЭС». Власти Молдавии тогда сообщили, что накопили запас газа на два месяца и продолжают закупки.

Ранее Росстат сообщил о падении добычи природного газа в первом квартале на 14,1 процента в годовом выражении, до 149 миллиардов кубометров. В 2022 году добыча сократилась более чем на 10 процентов. Президент России Владимир Путин объяснил снижение производства тем, что цены на газ «немножко припали».

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Софья Ермакова
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