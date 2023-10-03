Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:12, 3 октября 2023Экономика

Власти Молдавии заявили об ожидании «хорошей» цены от «Газпрома»

Министр энергетики Молдавии заявил об ожидании «хорошей» цены от «Газпрома»

Фото: Aurel Obreja / AP

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что власти республики не отказались полностью от возможности закупать природный газ у России. Его слова приводит РИА Новости.

Для возобновления закупок топлива у «Газпрома» необходимо, чтобы российский холдинг предложил оптимальную для Кишинева стоимость поставок топлива. Еще одним важным условием станет отсутствие привязки цен на газ к «политическим рискам в отношениях с Евросоюзом», уточнил глава молдавского Минэнерго.

«Сейчас у нас есть выбор. И если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с ЕС, то это (возобновление закупок топлива у «Газпрома» — прим. «Ленты.ру») возможно», — заключил министр энергетики.

При этом он не исключил варианта с закупками сжиженного природного газа и доставкой его на терминалы для дальнейшего перекачивания топлива в республику. Для реализации этого сценария властям страны понадобятся морские танкеры.

Ранее Парликов заявил об отказе республики от закупок топлива у «Газпрома» для правого берега Днестра. Для этой территории, «контролируемой конституционными властями Молдавии», властям удалось добиться поставок по более низким ценам со стороны европейских экспортеров. Обеспечением импорта из ЕС занимается молдавская государственная компания Energocom.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о планах заблокировать все VPN-сервисы в России

    Браконьеры оборудовали схрон с оружием в российском заповеднике

    Здание посольства Украины в Москве захотели отобрать в пользу патриотов

    Ребенок взял смартфон родителей и заказал себе игрушки на 250 тысяч рублей

    Певица Граймс подала в суд на Илона Маска из-за детей

    Черный чай снизил риск развития диабета

    Поезд насмерть сбил человека в Новой Москве

    Кличко обвинил правительство Украины в риске срыва отопительного сезона

    Украинский беспилотник сбили над российским регионом

    Байден призвал республиканцев утвердить помощь Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости