Власти Молдавии заявили об ожидании «хорошей» цены от «Газпрома»

Министр энергетики Молдавии заявил об ожидании «хорошей» цены от «Газпрома»

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что власти республики не отказались полностью от возможности закупать природный газ у России. Его слова приводит РИА Новости.

Для возобновления закупок топлива у «Газпрома» необходимо, чтобы российский холдинг предложил оптимальную для Кишинева стоимость поставок топлива. Еще одним важным условием станет отсутствие привязки цен на газ к «политическим рискам в отношениях с Евросоюзом», уточнил глава молдавского Минэнерго.

«Сейчас у нас есть выбор. И если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с ЕС, то это (возобновление закупок топлива у «Газпрома» — прим. «Ленты.ру») возможно», — заключил министр энергетики.

При этом он не исключил варианта с закупками сжиженного природного газа и доставкой его на терминалы для дальнейшего перекачивания топлива в республику. Для реализации этого сценария властям страны понадобятся морские танкеры.

Ранее Парликов заявил об отказе республики от закупок топлива у «Газпрома» для правого берега Днестра. Для этой территории, «контролируемой конституционными властями Молдавии», властям удалось добиться поставок по более низким ценам со стороны европейских экспортеров. Обеспечением импорта из ЕС занимается молдавская государственная компания Energocom.