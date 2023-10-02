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10:50, 2 октября 2023Экономика

Молдавия отказалась закупать газ у России

Глава Минэнерго Парликов: Молдавия больше не будет покупать газ у «Газпрома»

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия больше не будет покупать газ у «Газпрома». Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов, его слова приводит РИА Новости.

Глава Минэнерго объяснил отказ от российского топлива тем, что Молдавия получила газ из альтернативных источников. При этом цена на европейском рынке оказалась ниже, подчеркнул Парликов.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный из-за энергетического кризиса, дефицита газа и резкого подорожания энергоресурсов. С декабря 2022 года «Молдовагаз» получает газ от госпредприятия Energocom и «Газпрома». Топливо из России направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов.

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В 2021 году ради переподписания контракта на поставки главным требованием «Газпрома» было погашение исторического долга Молдавии. При этом, по словам президента республики Майи Санду, Москва не должна настаивать на возвращении средств за «потребленное в сложный экономический период» топливо. Глава государства заявила, что долги копились с 1994 года, и оплачивать их без международного аудита не станут.

По итогам аудиторской проверки, которую провели норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance, Молдавия признала лишь 8,6 из 709 миллионов долларов задолженности перед «Газпромом». Власти предложили простить им долг за поставки газа и штрафы за просрочку платежей. Взамен Кишинев согласился оплатить компенсацию за «отклонения от тарифа» в 153,57 миллиона долларов и отказаться от претензий за отсутствие поставок с октября 2022 года (около 160 миллионов долларов).

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что выдвинутые Кишиневом условия не отвечают интересам Москвы и не предполагают финансовую выгоду для «Газпрома». Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу, и стороны могут рассмотреть разные подходы к разрешению конфликта, однако при условии выплаты Молдавией долгов перед Россией.

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    Вячеслав Агапов
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