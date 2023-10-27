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16:30, 27 октября 2023Экономика

Санду сочла проблемой «Газпрома» отказ признать аудит долга Молдавии

Президент Санду: отказ принять аудит долга Молдавии за газ — проблема «Газпрома»

Фото: Zak Bennett / Pool / Reuters

Нежелание руководства энергохолдинга «Газпром» признать результаты проведенного аудита исторического газового долга Молдавии является непосредственной проблемой самого российского концерна. Об этом заявила президента республики Майя Саунду. Ее слова приводит РИА Новости.

Глава страны подчеркнула, что проведенная экспертиза долговых обязательств является достоверной и базировалась на имеющихся «доказательствах». Кроме того, аудит был проведен аналитиками «известных компаний в этой области» (норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance — прим. «Ленты.ру»), уточнила Санду.

С учетом полученных результатов экспертизы руководство компании «Молдовагаз» не сможет выплатить монополисту требуемую сумму в размере 709 миллионов долларов. «"Молдовагаз" может заплатить "Газпрому" 9 миллионов долларов, а не 700 с чем-то миллионов долларов», — заключила Санду.

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Требование погасить историческую задолженность было главным условием переподписания долгосрочного контракта между «Газпромом» и «Молдовагаз». По итогам аудита, проведенного аналитиками европейских компаний, власти Молдавии предложили российскому холдингу простить им долг за поставки газа и штрафы за просрочку платежей. Взамен Кишинев согласился оплатить компенсацию за «отклонения от тарифа» в размере 153,57 миллиона долларов и отказаться от претензий за отсутствие поставок с октября 2022 года (около 160 миллионов долларов).

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов объявил итоги аудита в начале сентября 2023 года. По его словам, исторический долг компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» на конце марта 2022-го составил в общей сложности 709 миллионов долларов. Однако из них 276 миллионов не подтверждены ни одной из сторон спора, а еще 400 миллионов не полежат взысканию из-за истечения сроков давности обязательств. В итоге, как уточнил Парликов, правительство Молдавии сможет выплатить холдингу лишь 8,6 миллиона долларов, а остальную сумму оспорить в судебном порядке.

В начале октября Парликов заявил, что Молдавия больше не будет закупать топливо у «Газпрома» из-за наличия на европейском энергетическом рынке альтернативных поставщиков, готовых предложить Кишиневу более выгодные цены за поставки газа.

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