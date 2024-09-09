Молдавия заявила о временной приостановке переговоров с «Газпромом» по долгу

Минэнерго Молдавии заявило о приостановке переговоров с «Газпромом» по долгу

Переговоры между Молдавией и «Газпромом» по урегулированию задолженности за поставленный газ временно приостановлены, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов, передает телеканал TВ-8.

По его словам, стороны не ведут каких-либо переговоров о долге Молдавии перед «Газпромом». «Я так предполагаю, что вопросы, связанные с урегулированием этого долга, отложены (российским поставщиком), потому что не до этого сейчас», — добавил он.

При этом Кишинев направил свои предложения, но этот вопрос не был включен в повестку российского холдинга.

Ранее власти Молдавии предложили «Газпрому» простить долг за поставки газа и штрафы за просрочку платежей. Кишинев потребовал немедленного списания долга в 275 миллионов долларов перед подконтрольной «Газпрому» фирмой «Факторинг Финанс» и 433 миллиона долларов — перед самим «Газпромом».