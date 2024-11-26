В Молдавии прокомментировали переговоры с «Газпромом» о поставках газа в Приднестровье

Серебрян: остановка поставок газа из РФ в Приднестровье привела бы к катастрофе

Прекращение поставок российского газа в Приднестровье после остановки украинского транзита обернется гуманитарной катастрофой для Молдавии, заявил вице-премьер республики Олег Серебрян, комментируя прошедшие в Санкт-Петербурге переговоры министра энергетики Виктора Парликова с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Его цитирует ТАСС.

«Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии, пострадали бы десятки тысяч семей как на левом, так и на правом берегу Днестра», — приводит агентство слова зампреда правительства, сказанные им в эфире телеканала «Молдова 1».

Серебрян раскритиковал политиков, недовольных контактами с россиянами. Он отметил, что «государство должно вести переговоры, даже если такие переговоры нежелательны», поскольку речь идет о благополучии сотен тысяч граждан, живущих «по обе стороны Днестра».

На переговорах Парликова с Миллером речь шла в том числе о погашении долга Молдавии за газ, хотя перед их проведением премьер республики Дорин Речан отрицал наличие вопроса в повестке, а сам министр до этого утверждал, что обсуждение поставлено на паузу.

По итогам аудиторской проверки, которую провели норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance, Молдавия признала лишь около 9 из 709 миллионов долларов задолженности перед «Газпромом». Об этом в том числе говорила президент страны Майя Санду, отмечавшая, что ответственность за долги «Молдовагаза» несет «Газпром» как акционер компании, а Москва не должна настаивать на возвращении средств за «потребленное в сложный экономический период» топливо, ведь долги копились с 1994 года, но все это время их возмещения не требовали.

Также за несколько дней до встречи глава Минэнерго Молдавии просил внести ясность по поставкам газа, не дожидаясь 31 декабря. «У "Газпрома" есть контракт на поставку газа с "Молдовагазом", но проблема в том, как он будет выполнять свои контрактные обязательства», — отмечал Парликов.