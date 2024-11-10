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14:04, 10 ноября 2024Бывший СССР

Молдавия попросила «Газпром» внести ясность по поставкам газа до нового года

Молдавия просит «Газпром» заранее внести ясность по поставкам газа
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Молдавия попросила «Газпром» заранее внести ясность по поставкам газа, не дожидаясь 31 декабря. Об этом журналистам заявил министр энергетики республики Виктор Парликов, пишет РИА Новости.

По словам Парликова, если «Газпром» в декабре не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря станет ясно, есть ли новый транзитный контракт через Украину. «Мне бы хотелось знать это до 31 декабря, чтобы мы могли организовать альтернативные маршруты. У "Газпрома" есть контракт на поставку газа с "Молдовагазом", но проблема в том, как он будет выполнять свои контрактные обязательства», — цитирует министра агентство.

Парликов также добавил, что направил в «Газпром» письмо, в котором указал варианты решений на случай приостановки украинского транзита, однако ответа пока не получил.

Ранее заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач предрек Молдавии тяжелую зиму в случае прекращения поставок газа из России.

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