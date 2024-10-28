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13:30, 28 октября 2024Экономика

Молдавии предрекли тяжелую зиму в случае прекращения поставок газа из России

Аналитик Гривач: прекращение поставок газа из РФ вызовет энергокризис в Молдавии

Фото: Aurel Obreja / AP

В случае прекращения действия договора на транзит российского газа через территорию Украины Молдавия может столкнуться с энергетическим кризисом предстоящей зимой, которая рискует стать для граждан этой страны тяжелой. Такой прогноз дал заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала о переговорах энергохолдинга «Газпром» с молдавской компанией «Молдовагаз» по поводу продолжения поставок российского газа через территорию Украины после 1 января 2025 года. Речь, в частности, шла о возможности закупки 294 миллионов кубометров топлива в январе-марте следующего года. При этом еще два миллиарда предлагалось отправить в Приднестровье в течение всего 2025 года.

Гривач подчеркнул, что неопределенность по поводу пролонгации договора о транзите российского газа через Украину создает серьезные риски для энергобезопасности Молдавии. В случае полного прекращения импорта топлива из РФ эта страна может столкнуться не только с энергетическим, но также с социально-экономическим кризисом. Он добавил, что перспектива достижения каких-либо договоренностей между «Газпромом» и «Молдовагаз» в ближайшем будущем представляется туманной из-за продолжения президентских выборов в Молдавии. «Сейчас вряд ли могут быть достигнуты договоренности, которые были бы точно выполнены», — резюмировал эксперт.

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Первый тур президентских выборов в Молдавии состоялся 20 октября. Победу в нем одержала действующая глава государства Майя Санду с результатом в 42,49 процента голосов, а на втором месте оказался Александр Стояногло от Партии социалистов, набравший 25,95 процента. Местный ЦИК объявил, что второй и решающий тур президентской гонки состоится 3 ноября.

Ранее Санду объяснила, что страна присоединилась к санкциям Евросоюза (ЕС) против России из-за угрозы международной изоляции экономики уже самой республики. На этом фоне ее главный конкурент по президентской гонке — Стояногло — обвинил действующую главу Молдавии в лишении российского газа. Теперь, по его словам, республике придется закупать топливо у альтернативных поставщиков по более высокой стоимости.

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      Анатолий Акулов
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