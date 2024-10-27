Кандидат в президенты Молдавии обвинил Санду в лишении российского газа из-за санкций

Стояногло заявил, что из-за введения санкций Молдавия лишилась российского газа

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло в ходе дебатов заявил, что из-за введения санкций страна лишилась российского газа. Его слова приводит Jurnal.md.

Он упрекнул в этом действующего главу государства Майю Санду, задавшись вопросом, обязательно ли республика должна была поддерживать присоединение к санкционному режиму после начала специальной военной операции на Украине.

«Вы присоединились к санкциям, лишив Молдову рынков и газа. Теперь у нас газ через посредника по более высокой цене», — подчеркнул Стояногло.

Санду в свою очередь ответила, что санкции вводились с целью остановить боевые действия, а не для «финансирования производства танков и бомб». Говоря о поставках энергоресурсов, политик заявила об избавлении страны от зависимости.

Ранее президент Молдавии объяснила, что страна присоединилась к санкциям против России из-за угрозы международной изоляции экономики уже самой республики.