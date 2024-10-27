Санду объяснила присоединение Молдавии к санкциям против России

Санду: Молдавия присоединилась к санкциям против России из-за угрозы изоляции

Президент Молдавии Майя Санду объяснила, что страна присоединилась к санкциям против России из-за угрозы международной изоляции экономики уже самой республики. Ее цитирует ТАСС.

«Мы не хотели, чтобы наши граждане в один прекрасный день не смогли переводить деньги домой из-за рубежа и так далее», — пояснила она в ходе дебатов с кандидатом в президенты Александром Стояногло перед вторым туром выборов. Она добавила, что молдаванам нужна банковская система, которая будет оставаться частью мировой системы.

В июле вице-премьер, глава МИД Михай Попшой указал, что Молдавия поддержала большинство антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, Молдавия присоединилась к 80 процентам ограничений ЕС против России. Попшой отметил, что страна намерена твердо следовать европейской внешней повестке, однако часть пакетов и санкций не применяет. Речь идет об ограничениях, которые невозможно реализовать на практике, либо их реализация обернется дополнительным затратами для Молдавии в результате зеркальных мер Москвы.

При этом в октябре Совет Евросоюза расширил санкции против Молдавии из-за дестабилизации ситуации в стране. Уточняется, что ограничения были введены против организации АНО «Евразия» и ее основателя Нелли Парутенко. Кроме того, под санкции попали глава Гагаузии Евгения Гуцул и гагаузские политики Юрий Кузнецов, Илья Узун и Михаил Влах.