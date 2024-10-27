Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:59, 27 октября 2024Бывший СССР

Санду объяснила присоединение Молдавии к санкциям против России

Санду: Молдавия присоединилась к санкциям против России из-за угрозы изоляции

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду объяснила, что страна присоединилась к санкциям против России из-за угрозы международной изоляции экономики уже самой республики. Ее цитирует ТАСС.

«Мы не хотели, чтобы наши граждане в один прекрасный день не смогли переводить деньги домой из-за рубежа и так далее», — пояснила она в ходе дебатов с кандидатом в президенты Александром Стояногло перед вторым туром выборов. Она добавила, что молдаванам нужна банковская система, которая будет оставаться частью мировой системы.

В июле вице-премьер, глава МИД Михай Попшой указал, что Молдавия поддержала большинство антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, Молдавия присоединилась к 80 процентам ограничений ЕС против России. Попшой отметил, что страна намерена твердо следовать европейской внешней повестке, однако часть пакетов и санкций не применяет. Речь идет об ограничениях, которые невозможно реализовать на практике, либо их реализация обернется дополнительным затратами для Молдавии в результате зеркальных мер Москвы.

При этом в октябре Совет Евросоюза расширил санкции против Молдавии из-за дестабилизации ситуации в стране. Уточняется, что ограничения были введены против организации АНО «Евразия» и ее основателя Нелли Парутенко. Кроме того, под санкции попали глава Гагаузии Евгения Гуцул и гагаузские политики Юрий Кузнецов, Илья Узун и Михаил Влах.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал об ответе Москвы на возможные удары ВСУ вглубь России. Он понадеялся, что Запад услышал предостережения

      Силуанов высказался о необходимости создать платежную систему БРИКС

      Моргенштерн поднял ценник на выступления и отказался от водки в райдере

      В Израиле грузовик сбил людей на автобусной остановке

      Россиянин избил и ограбил таксиста из-за нежелания оплачивать проезд

      Описана первая в истории информационная война. Как американцы запугивали народ?

      В США заявили о повреждении Израилем ПВО вокруг энергообъектов Ирана

      Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

      В Петербурге столкнулись два автобуса с «гармошкой»

      Санду объяснила присоединение Молдавии к санкциям против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше