ЕС расширил санкции против Молдавии из-за дестабилизации ситуации в стране

Совет Евросоюза (ЕС) расширил санкции против Молдавии из-за дестабилизации ситуации в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что ограничения были введены против организации АНО «Евразия», ее основателя Нелли Парутенко. Кроме того, под санкции попали глава Гагаузии Евгения Гуцул и гагаузские политики Юрий Кузнецов, Илья Узун и Михаил Влах.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения о вмешательстве России в выборы в Молдавии. Он добавил, что в республике остается много граждан, которые хотят иметь добрые отношения с Москвой, но им отказывают в этом праве. В Молдавии сторонникам развития добрых отношений с РФ не позволяют иметь свои собственные политические силы, отметил Песков.