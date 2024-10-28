Президент Молдавии объяснила причину присоединения к санкциям против России. Чем это обернулось для республики?

Санду : Молдавия присоединилась к санкциям против России из-за угрозы изоляции

Президент Молдавии Майя Санду в ходе дебатов с кандидатом в президенты Александром Стояногло перед вторым туром выборов объяснила, что страна присоединилась к санкциям против России из-за угрозы международной изоляции экономики уже самой республики.

Мы не хотели, чтобы наши граждане в один прекрасный день не смогли переводить деньги домой из-за рубежа и так далее Майя Санду президент Молдавии

Политик добавила, что молдаванам нужна банковская система, которая будет оставаться частью мировой системы.

Санду также назвала ключевые последствия для республики в случае ее поражения на выборах. По ее словам, Молдавия может потерять безвизовый режим с Европейским союзом (ЕС) после прихода к власти президента Александра Стояногло от Партии социалистов, которую возглавляет экс-президент республики Игорь Додон.

20 октября состоялись выборы президента Молдавии. Согласно итогам ЦИК республики, действующий президент Майя Санду получила 42,49 процента голосов, в то время как Стояногло — 25,95 процента. Второй тур выборов президента Молдавии должен состояться 3 ноября.

Кандидат в президенты Молдавии обвинил Санду в лишении российского газа из-за введения санкций

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло в ходе дебатов заявил, что из-за введения санкций страна лишилась российского газа.

Он упрекнул в этом действующего главу государства Майю Санду, задавшись вопросом, обязательно ли республика должна была поддерживать присоединение к санкционному режиму после начала специальной военной операции на Украине.

Вы присоединились к санкциям, лишив Молдову рынков и газа. Теперь у нас газ через посредника по более высокой цене. Было ли обязательным присоединение Республики Молдовы к этим санкциям? Александр Стояногло кандидат в президенты Молдавии

Санду в свою очередь ответила, что санкции вводились с целью остановить боевые действия, а не для «финансирования производства танков и бомб». Говоря о поставках энергоресурсов, политик заявила об избавлении страны от зависимости.

Молдавия поддержала большинство антироссийских санкций ЕС

В июле глава молдавского МИД Михай Попшой указал, что Молдавия поддержала большинство антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, Молдавия присоединилась к 80 процентам ограничений ЕС против России.

Попшой отметил, что страна намерена твердо следовать европейской внешней повестке, однако часть пакетов и санкций не применяет. Речь идет об ограничениях, которые невозможно реализовать на практике, либо их реализация обернется дополнительным затратами для Молдавии в результате зеркальных мер Москвы.

Глава ведомства рассказал, что российский рынок по-прежнему важен для молдавского экспорта, особенно в сельском хозяйстве, хотя зависимость от него и сократилась.

Мы не хотим действовать так, чтобы повредить нашим гражданам Михай Попшой глава МИД Молдавии

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил мнение, что Молдавия могла бы отказаться от антироссийских санкций. Сенатор отметил, что это заявление президента Молдавии Майи Санду связано с предстоящим вторым туром президентских выборов в стране и нацелено на избирателей.

