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14:40, 27 октября 2024Бывший СССР

В России высказались о давлении на Молдавию при введении санкций против Москвы

Сенатор Карасин: Молдавия могла отказаться от антироссийских санкций

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Молдавия могла бы отказаться от антироссийских санкций, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о давлении на руководство страны в вопросе ограничений.

Если пофилософствовать вокруг этого, то, конечно, отказаться возможность всегда была. Эта возможность отказа связана с принципиальностью политика. Если политик принципиален, он отказывается от того, что чуждо его мировоззрению

Григорий Карасинроссийский сенатор

Сенатор отметил, что это заявление президента Молдавии Майи Санду связано с предстоящим вторым туром президентских выборов в стране и нацелено на избирателей.

«Она хочет показать себя с разных сторон, что она человек думающий, который думает, принимая решения. Трудно мне сказать, получится у нее это или нет. В любом случае такое заявление мы запомним. Видимо, трактовать его надо, что заявление было принято под нажимом, под прессингом тех людей, которые в последствии организовали систему санкций, травли всего русского и российского, кампанию запугивания. Наверное, это будет правильной трактовкой», — сказал парламентарий.

Президент Молдавии Майя Санду объяснила, что страна присоединилась к санкциям против России из-за угрозы международной изоляции ее собственной экономики. «Мы не хотели, чтобы наши граждане в один прекрасный день не смогли переводить деньги домой из-за рубежа и так далее», — сказала она во время дебатов с кандидатом в президенты Александром Стояногло перед вторым туром выборов.

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