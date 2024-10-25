Санду перечислила последствия для Молдавии в случае ее поражения

Санду: Молдавия может потерять безвизовый режим с ЕС

Президент Молдавии Майя Санду назвала ключевые последствия для республики в случае ее поражения на выборах. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Интервью без протокола».

По ее словам, Молдавия может потерять безвизовый режим с Европейским союзом (ЕС) после прихода к власти президента Александра Стояногло от Партии социалистов, которую возглавляет экс-президент республики Игорь Додон.

«Если ситуация в Молдавии изменится и страна станет изолированной, то не будет ресурсов. Мы потеряем безвизовый режим с ЕС, изменится отношение европейцев по отношению к молдаванам, которые работают в Европе, прекратится строительство дорог и мостов», — заявила она.

Второй тур выборов президента Молдавии должен состояться 3 ноября. На воскресенье, 27 октября назначены дебаты между Майей Санду и Александром Стояногло.

20 октября состоялись выборы президента Молдавии. Согласно итогам ЦИК республики, действующий президент Майя Санду, получила 42,49 процента голосов, в то время как Стояногло — 25,95 процента.