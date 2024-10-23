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16:28, 23 октября 2024Бывший СССР

ЦИК Молдавии утвердил итоги выборов президента

ЦИК Молдавии утвердил итоги выборов президента, будет проведен второй тур

Фото: Cristian Cristel / XinHua / Globallookpress.com

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила итоги президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов избирателей, поэтому понадобится второй тур выборов, который пройдет 3 ноября. В нем примут участие нынешний президент Майя Санду, получившая 656 тысячи голосов (42,49 процентов), и Александр Стояногло, у которого 401 тысяч голосов (25,95 процентов).

Ранее в МИД России заявили о фальсификации результатов на выборах президента Молдавии. Официальный представитель ведомства Мария Захарова также обратила внимание, что молдавская диаспора в России была лишена права голоса.

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      Илья Таксюр
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