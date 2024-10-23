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15:18, 23 октября 2024Бывший СССР

В МИД России заявили о фальсификации результатов на выборах президента Молдавии

Захарова: результаты голосования на выборах в Молдавии были сфальсифицированы
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Результаты голосования на президентских выборах в Молдавии, первый тур которых прошел 20 октября, были сфальсифицированы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Запад готов разорвать Молдавию на части, как он это уже делал неоднократно. Несмотря на неприкрытое давление властей Молдавии и неприкрытое участие США и других стран Запада, результаты президентских выборов и референдума по евроинтеграции оказались провальными», — заявила дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что наблюдатели признают провальный результат голосования на выборах президента республики. Захарова также обратила внимание, что молдавская диаспора в России была лишена права голоса.

Ранее официальный представитель МИД России уличила Кишинев в развязывании антироссийской кампании на выборах президента в Молдавии. По словам Захаровой, власти республики бездоказательно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны.

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      Екатерина Грищенко
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