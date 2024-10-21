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18:42, 21 октября 2024Бывший СССР

Захарова уличила Молдавию в развязывании антироссийской кампании на выборах президента

Захарова: Молдавия развязала на выборах президента антироссийскую кампанию
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Кишинев развязал на выборах президента Молдавии антироссийскую кампанию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает внешнеполитическое ведомство в Telegram.

По ее словам, молдавские власти вели избирательную кампанию антидемократическими и тоталитарными методами, оправдывая это необходимостью «противодействовать влиянию России». Дипломат также уличила Кишинев в бездоказательных обвинениях Москвы во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и попытках повлиять на волеизъявление жителей республики.

«Кульминацией развязанной Кишиневом масштабной антироссийской кампании стало решение под надуманным предлогом открыть в России, где, по разным оценкам, проживает от 300 до 500 тысяч молдавских граждан, только два участка для голосования. При этом в США и Западной Европе их было организовано порядка 200», — резюмировала Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства России также оценила вмешательство западных стран в выборы в Молдавии. По ее словам, даже Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не смогло обойти молчанием сложившуюся в ходе голосования ситуацию.

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      Екатерина Грищенко
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