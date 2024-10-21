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18:43, 21 октября 2024Бывший СССР

Захарова оценила вмешательство Запада в выборы в Молдавии

Захарова: БДИПЧ ОБСЕ не смогло обойти вмешательство Запада в выборы в Молдавии

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не смогло обойти неприкрытое вмешательство Запада в выборы в Молдавии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Даже наблюдательная миссия такой ангажированной структуры, как БДИПЧ ОБСЕ, (...) не смогла обойти молчанием нелицеприятную ситуацию в предвыборный период и в ходе голосования», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Захарова оценила вмешательство Запада в организацию голосования на парламентских выборах и референдуме по европейской интеграции в Молдавии. Дипломат заявила, что международным организациям и наблюдателям ещё предстоит дать оценку состоявшегося голосования. Она добавила, что западные политики вели неприкрытую агитацию в ходе визитов в Молдавию.

Ранее БДИПЧ ОБСЕ указало на привилегированное положение президента Молдавии Майи Санду в медиа на выборах. Отмечается, что политик пользовалась привилегированным положением в СМИ и использовала административный ресурс в ходе избирательной кампании.

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