В ОБСЕ указали на привилегированное положение Санду в медиа на выборах

ОБСЕ: Санду пользовалась привилегированным положением в СМИ на выборах

Президент Молдавии Майя Санду пользовалась привилегированным положением в СМИ и использовала административный ресурс в ходе избирательной кампании к референдуму о вступлении республики в Европейский союз и к президентским выборам. Об этом говорится в промежуточном отчете наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает ТАСС.

Сообщается, что у конкурентов Санду не было равных возможностей. Также было отмечено злоупотребление административным ресурсом. В документе также содержится рекомендация руководству Молдавии «повысить доверие к избирательным органам» со стороны общества. Наблюдатели отметили, что республика весь избирательный период была «целью гибридных атак извне», однако авторы отчета полагают, что день выборов прошел в «спокойной обстановке».

Ранее в Евросоюзе заявили о «беспрецедентном давлении» на выборы в Молдавии. Сообщается, что голосование якобы проводилось в условиях «запугивания со стороны России и ее прокси».

