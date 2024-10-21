В ЕС заявили о «беспрецедентном давлении» на выборы в Молдавии

В ЕС заявили, что выборы в Молдавии прошли под «беспрецедентным давлением»

Представитель дипслужбы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что выборы в Молдавии прошли под «беспрецедентным давлением». Его слова приводит РИА Новости.

Евросоюз внимательно следил за тем, как проходят выборы в Молдавии и референдум о присоединении республики к ЕС, отметил Стано. По его словам, голосование якобы проводилось в условиях «запугивания со стороны России и ее прокси».

Кроме того, он назвал Молдавию важный партнером ЕС. Стано добавил, что Евросоюз ждет финальных результатов и выводов наблюдателей. После этого объединение сделает заявление о выборах.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал президента Молдавии Майю Санду предоставить доказательства о вмешательстве в прошедшие выборы «преступных группировок, работающих с иностранными силами».