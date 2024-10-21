Песков попросил Санду предоставить доказательства вмешательства в выборы в Молдавии

Песков: Санду должна предъявить доказательства вмешательства в выборы в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду должна предъявить доказательства о вмешательстве в прошедшие выборы «преступных группировок, работающих с иностранными силами». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он заявил, что Санду должна предъявить неопровержимые доказательства, так как это достаточно серьезное обвинение. Пескову задали вопрос о реакции Кремля на обвинения президента Молдавии о «беспрецедентном нападении» на процесс голосования со стороны «иностранных сил».

Майя Санду обвинила «преступные группы» в покупке 300 тысяч голосов для влияния на итоги референдума о вступлении Молдавии в Европейский союз (ЕС). Такое заявление она сделала на фоне минимальной разницы в голосах во время референдума. По предварительной информации, 50,16 процента проголосовали за интеграцию, в то время как 49,84 процента отдали голоса против вступления Молдавии в ЕС.