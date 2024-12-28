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18:22, 28 декабря 2024Бывший СССР

Премьер Молдавии пригрозил международным арбитражем из-за приостановки поставок газа

Молдавия может обратиться в международный арбитраж из-за остановки поставок газа
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Дорин Речан

Дорин Речан. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия может обратиться в международный арбитраж из-за остановки поставок газа в республику. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан, передает ТАСС.

«Правительство тщательно проанализирует юридические возможности, включая обращение в международный арбитраж, чтобы защитить наши национальные интересы и добиться компенсации в связи с решениями Кремля», — написал премьер.

По его словам, такое решение может якобы поставить под угрозу безопасность молдавских граждан и повлечь экономические потери.

Ранее Речан в интервью телеканалу Moldova 1 высказался против выплаты «Газпрому» долга в размере 709 миллионов долларов, назвав его «несуществующим».

При этом политик отметил, что власти республики по-прежнему «полны решимости» обеспечить энергетическую безопасность Молдавии, однако без принятия условий, затрагивающих национальные интересы.

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