Премьер Молдавии пригрозил международным арбитражем из-за приостановки поставок газа

Молдавия может обратиться в международный арбитраж из-за остановки поставок газа

Молдавия может обратиться в международный арбитраж из-за остановки поставок газа в республику. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан, передает ТАСС.

«Правительство тщательно проанализирует юридические возможности, включая обращение в международный арбитраж, чтобы защитить наши национальные интересы и добиться компенсации в связи с решениями Кремля», — написал премьер.

По его словам, такое решение может якобы поставить под угрозу безопасность молдавских граждан и повлечь экономические потери.

Ранее Речан в интервью телеканалу Moldova 1 высказался против выплаты «Газпрому» долга в размере 709 миллионов долларов, назвав его «несуществующим».

При этом политик отметил, что власти республики по-прежнему «полны решимости» обеспечить энергетическую безопасность Молдавии, однако без принятия условий, затрагивающих национальные интересы.