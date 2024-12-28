Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:28, 28 декабря 2024Экономика

«Газпром» анонсировал прекращение поставок газа в Молдавию

«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдавию с 1 января
Дмитрий Воронин

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

ПАО «Газпром» анонсировало прекращение поставок газа в Молдавию с начала 2025 года из-за регулярного неисполнения контрагентом платежных обязательств и отказа урегулировать задолженность. Соответствующее уведомление направлено в АО «Молдовагаз», заявили в российской компании.

В сообщении говорится, что «на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства» «Газпром» с восьми часов утра 1 января вводит ограничение поставок до нуля кубометров в сутки, которое продолжит действовать до получения молдавской стороной письменного уведомления «об ином».

По итогам аудиторской проверки, которую провели норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance, Молдавия признала лишь около 9 из 709 миллионов долларов задолженности перед «Газпромом». Об этом в том числе говорила президент страны Майя Санду, называвшая нежелание согласиться с итогами аудита проблемой самого концерна.

В сентябре уходящего года министр энергетики республики Виктор Парликов высказался о том, что переговоры между Молдавией и «Газпромом» по урегулированию задолженности за поставленный газ временно приостановлены, поскольку, по его словам, «сейчас не до этого». В ноябре сообщалось, что на встрече чиновника с главой «Газпрома» Алексеем Миллером речь шла в том числе о погашении долга, хотя перед ее проведением молдавский премьер Дорин Речан отрицал наличие вопроса в повестке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин принес извинения Алиеву из-за крушения самолета AZAL. Кремль сообщил об уголовном деле, допрашивают военных

      Официальный курс доллара на новогодние праздники поднялся выше 101 рубля

      В жилом доме в российском регионе прогремел взрыв

      Звезда «Интернов» рассказала о перенесенной операции

      Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Кузьмин

      В Сумах прозвучали взрывы

      Медведь залез в дом и уснул под столом

      41-летняя звезда «Универа» показала фигуру до и после набора 11 килограммов

      На российских «Беркутах» испытают лазерную связь

      Оценено влияние открытия новых станций метро в Москве на стоимость аренды жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше