«Газпром» анонсировал прекращение поставок газа в Молдавию

«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдавию с 1 января

ПАО «Газпром» анонсировало прекращение поставок газа в Молдавию с начала 2025 года из-за регулярного неисполнения контрагентом платежных обязательств и отказа урегулировать задолженность. Соответствующее уведомление направлено в АО «Молдовагаз», заявили в российской компании.

В сообщении говорится, что «на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства» «Газпром» с восьми часов утра 1 января вводит ограничение поставок до нуля кубометров в сутки, которое продолжит действовать до получения молдавской стороной письменного уведомления «об ином».

По итогам аудиторской проверки, которую провели норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance, Молдавия признала лишь около 9 из 709 миллионов долларов задолженности перед «Газпромом». Об этом в том числе говорила президент страны Майя Санду, называвшая нежелание согласиться с итогами аудита проблемой самого концерна.

В сентябре уходящего года министр энергетики республики Виктор Парликов высказался о том, что переговоры между Молдавией и «Газпромом» по урегулированию задолженности за поставленный газ временно приостановлены, поскольку, по его словам, «сейчас не до этого». В ноябре сообщалось, что на встрече чиновника с главой «Газпрома» Алексеем Миллером речь шла в том числе о погашении долга, хотя перед ее проведением молдавский премьер Дорин Речан отрицал наличие вопроса в повестке.