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19:05, 28 декабря 2024Экономика

В Молдавии потребовали срочно обсудить долг перед «Газпромом»

Партия социалистов потребовала обсудить долг «Молдовагаза» перед «Газпромом»
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Партия социалистов Молдавии потребовала провести немедленный созыв экстренного заседания правительства республики с участием представителей энергетической компании «Молдовагаз» с целью обсудить способы урегулирования ее задолженности перед российским энергохолдингом «Газпром». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава партии Игорь Додон.

Ее представители, в частности, призвали власти республики и руководство «Молдовагаз» провести «прозрачное» расследование причин накопления задолженности и привлечения к ответственности виновных в росте обязательств должностных лиц. Как уточнил Додон, подобные действия необходимы для возвращения к конструктивному диалогу с «Газпромом» и «избежания гуманитарной катастрофы». «Выражаем глубокую обеспокоенность за судьбу наших граждан», — заявил лидер молдавских социалистов.

В противном случае, добавил он, кризисная ситуация с энергоснабжением в республике продолжит ухудшаться. «Это не просто экономический кризис, это моральный и социальный вызов, требующий немедленных решений», — резюмировал Додон.

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Ранее в «Газпроме» анонсировали скорое прекращение поставок российского природного газа в Молдавию. Как пояснили в энергохолдинге, экспорт топлива по этому маршруту прекратится с 1 января 2025 года. Поводом для подобной меры послужили «регулярное неисполнение контрагентом платежных обязательств и отказа урегулировать задолженность», пояснили в компании.

На этом фоне глава правительства Молдавии Дорин Речан пригрозил «Газпрому» международным арбитражем из-за остановки поставок российского топлива в республику. До этого он высказался против выплаты энергохолдингу долга в размере 709 миллионов долларов, назвав его «несуществующим».

По итогам аудиторской проверки, проведенной аналитиками норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance, власти Молдавии признали только около 9 из 709 миллионов долларов задолженности перед «Газпромом». С суммой претензий российского энергохолдинга в республике категорически не согласились. Президент страны Майя Санду называла отказ «Газпрома» признать итоги международного аудита проблемой самого концерна, но не «Молдовагаза».

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