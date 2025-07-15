Возможность достижения соглашения с Украиной за 50 дней оценили

Климов: Россия не ставит задачи урегулирования конфликта с Украиной за 50 дней

Россия не ставит перед собой задачи достижения соглашения с Украиной за 50 дней, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Он подчеркнул, что главным для страны остается решения задач национальной безопасности.

«Суверенная Россия не может подстраиваться под чьи-то хотелки, — сказал политик. — Мы не будем стараться достигнуть соглашения с Украиной за 50, 150 или 500 дней, а будем разбираться столько, сколько потребуется. Потому что это вопрос нашей национальной безопасности, и решать его мы будем, исходя из собственных интересов и в соответствии с Конституцией».

Климов счел бессмысленным обсуждение того, возможно ли заключение мира в течение 50 дней, предложенных президентом США Дональдом Трампом. Сенатор убежден, что на первом месте остается реальное урегулирование конфликта.

«Мы не будем ни под кого подстраиваться. У нас есть национальные интересы, мы их отстаиваем. Это главное. Если бы наши противники не мешали, все закончилось бы еще весной 2022 года», — заключил Климов.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Об этом заявил американский лидер в ходе встречи с генсеком НАТО Марко Рютте.