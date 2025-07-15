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12:05, 15 июля 2025Россия

Исключенного из ЛДПР Нилова заметили с вице-спикером Госдумы от «Новых людей»

Исключенного из ЛДПР депутата Нилова заметили на пресс-подходе с Даванковым
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Исключенного из ЛДПР депутата Ярослава Нилова заметили на пресс-подходе с вице-спикером Госдумы от партии «Новые люди» Владиславом Даванковым. Об этом сообщили «Ведомости».

Как выяснило издание, пресс-подходы по традиции перед пленарным заседанием были организованы по отдельности для каждой из пяти думских фракций.

Отмечалось, что Нилов и Даванков с другими парламентариями внесли законопроект, который предлагает расширить перечень требований к трудовым мигрантам, въезжающим в Россию.

Об исключении Нилова из ЛДПР стало известно 25 июня. Такое решение в руководстве партии объяснили нарушением установленной дисциплины.

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по труду предложил повышать надбавки к пенсии в России с 70 лет.

По его мнению, текущий размер фиксированной выплаты (в 2025 году — 8 907,7 рубля) слишком мал, а установленный возрастной порог «не дает значительной части пожилых граждан возможности реализовать это право».

ЖЗЛ
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