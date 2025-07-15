Компания с Украины из-за уничтоженного Россией завода не приняла участия в учениях в США

Defense News: Россия уничтожила завод одного из украинских производителей БПЛА

Россия уничтожила завод одного из украинских производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате чего он не смог принять участия в четырехдневных учениях Red Flag на Аляске (США). Об этом сообщает американское издание Defense News.

В мероприятии на Аляске для испытаний были задействованы беспилотники американских компании AV и Dragoon, которые в рамках проекта Artemis, предполагающего создание недорогих серийных военных дронов, представили свои БПЛА. В программе также принимают участие две украинские компании, названия которых по соображениям безопасности не раскрываются, каждая из которых сотрудничает с американской фирмой-разработчиком программного обеспечения: одна — со Swan, другая — с Auterion.

Одно из украинских предприятий выполнило условия контракта Artemis, у второго сделать это вовремя не получилось. «Вторая [компания] недавно подверглась российской атаке, в результате которой ее производственные мощности были уничтожены, и сейчас восстанавливается. Компания надеется начать испытания в ближайшие недели», — утверждается в публикации.

Издание отмечает, что в ходе учений был испытан, в частности, аппарат AV, который во второй день учений не смог найти цель из-за помех и в итоге врезался в холм. В тот же день БПЛА Dragoon пролетел мимо цели и загорелся. По данным Defense News, ни одна из систем не показала хороших результатов в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее издание TWZ сообщило, что топливозаправщики Военно-воздушных сил США KC-135 получат установки для запуска небольших БПЛА.