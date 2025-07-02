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14:58, 2 июля 2025Наука и техника

Танкеры ВВС США KC-135 получат установки для запуска БПЛА

TWZ: Танкеры ВВС США KC-135 получат установки для запуска БПЛА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Phelan M. Ebenhack / AP

Танкеры Военно-воздушных сил (ВВС) США KC-135 получат установки для запуска небольших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет издание TWZ.

Работа над прототипом танкера с БПЛА в рамках проекта KC-135 Drone Delivery Mechanism была завершена к сентябрю 2024-го, однако информация об этом появилась лишь в проекте бюджета Пентагона на 2026 финансовый год.

Устанавливать универсальные пусковые трубы Common Launch Tube, предназначенные для запуска БПЛА, предлагается на модифицированной кормовой двери люка топливозаправщика.

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«ВВС США полагают, что небольшие беспилотники, запускаемые с борта самолетов KC-135, предоставят танкерам еще один уровень защиты и дополнительную ситуационную осведомленность, а также ряд других возможностей», — говорится в публикации.

В июне американский журнал The National Interest заметил, что перед ударом по Ирану ВВС США перебросили в Европу около 30 самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46A.

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