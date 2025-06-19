Раскрыт гигантский арсенал США для удара по Ирану

TNI: В ударе по Ирану могут принять участие два авианосца и десятки истребителей

В возможном ударе США по Ирану могут принять участие два авианосца, десятки истребителей и несколько стратегических бомбардировщиков. Гигантский арсенал Соединенных Штатов для удара по Ирану раскрыл американский журнал The National Interest (TNI).

Обозреватель издания Питер Сучиу напоминает, что 16 июня президент Дональд Трамп покинул саммит G7 в Канаде через несколько часов после того, как Военно-воздушные силы (ВВС) США перебросили в Европу около 30 самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker и KC-46A Pegasus, которые могут быть использованы для нанесения авиаударов США по Ирану. Тогда же глава Соединенных Штатов призвал 9,4 миллиона жителей Тегерана покинуть город.

На следующий день, 17 июня, три официальных лица в США сообщили агентству Reuters о переброске на Ближний Восток десятков американских истребителей F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II. «Все эти самолеты имеют возможность наносить удары по наземным целям, но также могут защищать бомбардировщики, которые могут быть использованы в атаках на Иран», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что истребители, базирующиеся на наземных аэродромах, могут дополнять морскую авиацию, которую представляют два авианосца Военно-морских сил (ВМС) США — Carl Vinson и Nimitz. Первый из них находится в Аравийском море, тогда как второй туда только направляется. Оба авианосца несут истребители F/A-18 Super Hornets, дополнительно Carl Vinson располагает палубными самолетами пятого поколения F-35C Lightning II.

Также, по данным автора, ВВС США разместили по меньшей мере шесть стратегических бомбардировщиков Northrop B-2 Spirit на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Кроме того, в регионе регулярно поддерживается присутствие самолетов B-52 Stratofortress.

«Это знаменует собой самое масштабное наращивание военно-воздушной мощи США в регионе с момента вывода войск из Афганистана в августе 2021 года», — заключает Сучиу.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что корабли ВМС США Paul Ignatius и Mount Whitney досрочно покинули учения НАТО Baltops 2025, проходившие в Балтийском море, и направились в Средиземное море, где могут оказать поддержку Израилю в кампании против Ирана.